УСК Минской области возбудил 770 уголовных дел в связи с протестами

/ Общество
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С августа 2020 года в связи с протестами в Минской области возбуждено 770 уголовных дел, сообщил начальник областного управления Следственного комитета Андрей Лис в интервью газете «Мінская праўда».

«Мы столкнулись не столько с проявлением протестной активности, сколько с банальным вредительством и уголовщиной. С августа 2020-го в области возбуждено 770 дел, связанных с выражением якобы своей политической позиции. Однако почти 300 из них — по факту осквернения сооружений, порчи имущества. Как это можно соотнести с проявлением политических взглядов, если люди под покровом ночи портят остановки в тех населенных пунктах, где живут?» — заявил Лис.

«Они портят ту красоту, которая создана, в том числе за деньги налогоплательщиков. Это создает дополнительное напряжение для работников жилищно-коммунальных служб», — упрекнул протестующих чиновник.

На втором месте, по его словам, уголовные дела об оскорблении представителей власти или угрозе насилия по отношению к ним. «В основном этим занимаются так называемые диванные протестуны. Они анонимно рассылали оскорбительные комментарии в адрес совершенно незнакомых людей. Возбуждено 161 такое дело. Более чем в половине случаев уже установлены лица, их совершившие. Основная масса упомянутых уголовных дел передана прокурору для направления в суд», — сказал начальник УСК.

По его утверждению, «у следователей, иных правоохранителей имеется достаточно ресурсов, чтобы четко отреагировать на проявления экстремизма».

В конце августа 2021 года СК сообщил об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениям о насилии в отношении участников протестов против фальсификации итогов президентских выборов 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Минске по фактам массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1.600 уголовных дел. Такую информацию сообщил начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

 

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: репрессии акции протеста Персона: Андрей Лис

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