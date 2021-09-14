Доллар продолжает укрепляться на фоне роста мировых цен на нефть

/ Экономика
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Американская валюта продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные торгов на БВФБ.

Фото pixabay.com

Доллар добавляет 0,0048 пункта — 2,5047 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты позиции сдают:

евро на 0,0077 пункта — 2,9527 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0053 пункта — 3,4303 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, сегодня утром был зафиксирован рост мировых цен на нефть.

Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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