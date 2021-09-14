Доллар продолжает укрепляться на фоне роста мировых цен на нефть
Американская валюта продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные торгов на БВФБ.
Доллар добавляет 0,0048 пункта — 2,5047 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты позиции сдают:
евро на 0,0077 пункта — 2,9527 белорусского рубля;
российский рубль на 0,0053 пункта — 3,4303 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, сегодня утром был
Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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