Нефть продолжает дорожать — Brent торгуется выше 74 долларов

/ Экономика
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Данные с электронных торгов на 09:30 по минскому времени свидетельствуют о росте мировых цен на «черное золото».

Эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:

Brent — 74,06 доллара за баррель (+0,75%);

WTI — 71,02 доллара за баррель (+0,81%).

 

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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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