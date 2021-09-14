Нефть продолжает дорожать — Brent торгуется выше 74 долларов
Данные с электронных торгов на 09:30 по минскому времени свидетельствуют о росте мировых цен на «черное золото».
Эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:
Brent — 74,06 доллара за баррель (+0,75%);
WTI — 71,02 доллара за баррель (+0,81%).
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