Что происходит в обменниках
Работающие в Беларуси банки установили в своих обменниках новые курсы иностранных валют.
По данным
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,497, а купить по 2,5 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,55);
- евро 2,946 / 2,955 (3,02);
- 100 российских рублей 3,421 / 3,43 (3,53).
Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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