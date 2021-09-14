Меркель считает, что балканские страны должны войти в ЕС

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необходимой интеграцию балканских стран в Евросоюз.

«Абсолютный геостратегический интерес для Европы заключается в том, чтобы эти страны вступили в ЕС», — заявила немецкий политик 13 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.

В тоже время Меркель подчеркнула, что Сербии и другим странам региона надо приложить больше усилий к проведению демократических реформ ради вступления в ЕС, пишет DW.

Брюссель уже на протяжении многих лет ведет переговоры о вступлении в ЕС с Сербией, а Черногория, Албания и Северная Македония официально считаются кандидатами на вступление; Босния-Герцеговина и Косово рассматриваются как потенциальные кандидаты.

 

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Тэги: Германия расширение ЕС Персона: Ангела Меркель Город: Белград

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