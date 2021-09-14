Анушаускас о нелегалах: Беларусь согласовывает свои действия с Москвой

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Страны Балтии и Польша считают, что белорусский режим в вопросе «поставки» нелегальных мигрантов согласовывал свои действия с Россией.

Фото с сайта lrt.lt

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, Россия в той или иной степени помогает Беларуси нагнетать кризис.

«Мы убеждены, что Беларусь с самого начала согласовывала свои действия с Россией», — сказал он журналистам на латвийской военной базе Адажи после встреч со своими коллегами из других стран Балтии и Польши.

Отметим, что литовские власти пообещали, что к апрелю построят вдоль границы с Беларусью забор для защиты от мигрантов протяженностью 110 километров.

Остальные 400 километров заграждения будут достроены к сентябрю, пишет «ГА».

 

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Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-Литва-граница

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