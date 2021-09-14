«Мы стоим на стороне демократии и законности». Австрия поддерживает гражданское общество в Беларуси

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Светлана Тихановская 13 сентября в Вильнюсе встретилась с федеральным министром Австрии по делам ЕС и конституции Каролине Эдтштадлер, которая 12 сентября начала рабочий визит в столицы Латвии, Литвы, Кипра и Румынии.

«Впечатлена мужеством и деятельностью Светланы Тихановской. Австрия поддерживает гражданское общество в Беларуси. Мы четко стоим на стороне демократии и законности», — написала Эдтштадлер в «Твиттере».

Пресс-служба белорусского демлидера о встрече пока не сообщала.

Одна из тем переговоров австрийского министра в ходе турне — «растущее миграционное давление на внешние границы ЕС». «Евросоюз не может позволить шантажировать себя. Мы все чаще видим, как третьи страны используют нелегальную миграцию как средство давления. Это требует укрепления связей с нашими партнерами по ЕС, особенно на его внешних границах», — заявила Эдтштадлер перед началом визита.

 

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Тэги: Беларусь-Австрия Персона: Светланая Тихановская Каролине Эдтштадлер

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