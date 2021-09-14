Лига чемпионов. «Барселона» — «Бавария», «Интер» — «Реал» и другие матчи первого тура
Сегодня стартует групповой раунд розыгрыша самого престижного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА.
Во вторник свои матчи проведут команды из квартетов Е-Н:
группа E
- Динамо (К) — Бенфика;
- Барселона — Бавария.
группа F
- Янг Бойз — Манчестер Юнайтед;
- Вильярреал — Аталанта.
группа G
- Севилья — Ред Булл Зальцбург;
- Лилль — Вольфсбург.
группа Н
- Челси — Зенит;
- Мальме — Ювентус.
Встречи в Берне и Севилье начнутся в 19:45, все остальные в 22:00 по минскому времени.
В среду в первом туре выступят клубы из групп А-D:
группа A
- Брюгге — ПСЖ;
- Манчестер Сити — РБ Лейпциг.
группа B
- Ливерпуль — Милан;
- Атлетико — Порто.
группа C
- Бешикташ — Боруссия (Д);
- Спортинг — Аякс.
группа D
- Шериф — Шахтер;
- Интер — Реал.
Встречи в Стамбуле и Тирасполе начнутся в 19:45, все остальные в 22:00 по минскому времени.
Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 запланирован на 28 мая на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург, вместимость более 60 тысяч зрителей).