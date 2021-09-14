Лига чемпионов. «Барселона» — «Бавария», «Интер» — «Реал» и другие матчи первого тура

/ Спорт
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Сегодня стартует групповой раунд розыгрыша самого престижного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА.

Во вторник свои матчи проведут команды из квартетов Е-Н:

группа E

  • Динамо (К) — Бенфика;
  • Барселона — Бавария.

группа F

  • Янг Бойз — Манчестер Юнайтед;
  • Вильярреал — Аталанта.

группа G

  • Севилья — Ред Булл Зальцбург;
  • Лилль — Вольфсбург.

группа Н

  • Челси — Зенит;
  • Мальме — Ювентус.

Встречи в Берне и Севилье начнутся в 19:45, все остальные в 22:00 по минскому времени.

В среду в первом туре выступят клубы из групп А-D:

группа A

  • Брюгге — ПСЖ;
  • Манчестер Сити — РБ Лейпциг.

группа B

  • Ливерпуль — Милан;
  • Атлетико — Порто.

группа C

  • Бешикташ — Боруссия (Д);
  • Спортинг — Аякс.

группа D

  • Шериф — Шахтер;
  • Интер — Реал.

Встречи в Стамбуле и Тирасполе начнутся в 19:45, все остальные в 22:00 по минскому времени.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 запланирован на 28 мая на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург, вместимость более 60 тысяч зрителей).

 

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Тэги: Лига чемпионов

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