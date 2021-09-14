Лига чемпионов. «Барселона» — «Бавария», «Интер» — «Реал» и другие матчи первого тура

Сегодня стартует групповой раунд розыгрыша самого престижного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА.

Во вторник свои матчи проведут команды из квартетов Е-Н:

группа E

Динамо (К) — Бенфика;

Барселона — Бавария.

группа F

Янг Бойз — Манчестер Юнайтед;

Вильярреал — Аталанта.

группа G

Севилья — Ред Булл Зальцбург;

Лилль — Вольфсбург.

группа Н

Челси — Зенит;

Мальме — Ювентус.

Встречи в Берне и Севилье начнутся в 19:45, все остальные в 22:00 по минскому времени.

В среду в первом туре выступят клубы из групп А-D:

группа A

Брюгге — ПСЖ;

Манчестер Сити — РБ Лейпциг.

группа B

Ливерпуль — Милан;

Атлетико — Порто.

группа C

Бешикташ — Боруссия (Д);

Спортинг — Аякс.

группа D

Шериф — Шахтер;

Интер — Реал.

Встречи в Стамбуле и Тирасполе начнутся в 19:45, все остальные в 22:00 по минскому времени.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 запланирован на 28 мая на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург, вместимость более 60 тысяч зрителей).