Австрийский министр: ЕС не позволит шантажировать себя мигрантами

В отношении Беларуси Евросоюз должен продолжать активно декларировать свою позицию и усиливать давление в ответ на продолжающиеся репрессии против гражданского общества и ситуацию на внешней границе ЕС.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече с федеральным министром Австрии по делам ЕС и конституции Каролине Эдтштадлер 13 сентября в Риге, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской страны.

В свою очередь Эдтштадлер обсудила этот вопрос также с замминистра иностранных дел Литвы Арнольдасом Пранкявичюсом.

«Беларусь использует мигрантов как оружие против Европы. ЕС не должен позволить и не позволит себя шантажировать. Мы солидарно стоим на стороне балтийских стран», — написала министр в «Твиттере».

Главы внешнеполитических ведомств и обороны стран Балтии и Польши собрались в Риге для обсуждения вопросов региональной безопасности, в том числе в контексте белорусско-российских военных маневров «Запад-2021».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подчеркнул в Риге, что Польша готова противостоять растущему миграционному давлению на своей восточной границе и попыткам белорусских властей дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе путем отправки на границу нелегальных мигрантов.

8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша . Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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