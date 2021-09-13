Литовский энергетический регулятор снизил максимальную пропускную способность электросетей, связывающих Литву и Беларусь

Государственный совет по регулированию энергетики Литвы (VERT) одобрил план снижения максимальной пропускной способности электросетей, связывающих литовскую и белорусскую энергосистемы, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на балтийское информагентство BNS.

Отмечается, что после реализации этой меры Латвия, которая связана с Беларусью, Россией, Литвой и Эстонией в рамках электрического кольца БРЭЛЛ, сможет использовать для торговли с РФ только «такие мощности, которые будут соответствовать пропускной способности линий».

«Латыши уже не будут аллоцировать те же самые наши мощности, которые есть сегодня, на своей перемычке, повышая таким образом коммерческую торговлю, — заявил председатель VERT Ренатас Поцюс. — Объемы этой торговли должны сократиться приблизительно до такого объема, который сегодня реально имеется технически для торговли между Россией и Латвией — около 320 мегаватт».

По словам Поцюса, новая методика Литвы обеспечивает сохранение необходимого технического потока электроэнергии между Литвой и Беларусью «на случай, если у эстонского и латвийского операторов возникнет вопрос о безопасности и надежности системы».

Председатель VERT отметил, что в ответ на новую литовскую методику Латвия и Эстония планируют отменить коэффициент, ограничивающий импорт электроэнергии из РФ в Латвию. По информации BNS, новыми правилами Литвы больше всего недовольна Эстония, хотя она не торгует электроэнергией с Россией. Эстонская сторона считает, что «Литва со своими правилами ограничивает возможности торговли с Россией».

Литва, которая прежде была крупнейшим покупателем электроэнергии из Беларуси, в начале ноября 2020 года на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность прямых коммерческих поставок белорусского электричества. В Вильнюсе убеждены, что БелАЭС небезопасна, а сам проект является «геополитическим оружием». Беларусь все претензии отвергает.

Вместе с тем физически электроэнергия белорусского происхождения по-прежнему проходит по литовской энергосистеме — в рамках функционирования кольца БРЭЛЛ.

Несмотря на законодательный запрет на коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси, в Литве утверждают, что она поступает на рынок стран Балтии через Латвию — из России и под видом российской. Литовские политики полагают, что этому способствует несовершенная методология торговли электричеством с Россией, действующая в Латвии и Эстонии.

По данным литовского оператора сетей Litgrid, в сентябре физический поток из Беларуси в Литву колеблется от 15 до 700 мегаватт.