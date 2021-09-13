Водитель «Ниссана» сбила девушку на электросамокате возле станции метро «Спортивная» в Минске
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На улице Данилы Сердича девушка на электросамокате попала под колеса Nissan. Ее госпитализировали, сообщили в ГАИ Минска.
Происшествие случилось около 18:00 13 сентября. Водитель Nissan ехала на ул. Данилы Сердича в направлении ул. Притыцкого и при повороте направо на разрешающий сигнал светофора сбила девушку, которая не спеша пересекала дорогу на электросамокате на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП последнюю с травмами доставили в медучреждение.