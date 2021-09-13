Более 1,1 тыс. фур ждут выезда из Беларуси в страны ЕС на границе

Выезда из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу на границе ждут более 1,1 тыс. фур, сообщает сайт Госпогранкомитета.

Больше всего фур наблюдается на выезде в Литву: в пункте пропуска «Котловка» скопилось 230 грузовиков, еще 110 машин стоят в «Каменном Логе», 90 — в «Привалке», 80 — в «Видзах», 20 — в «Беняконях».

На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» стоят 300 большегрузов, еще 160 ожидают в «Брузгах» и 50 — в «Берестовице».

Небольшое скопление фур наблюдается и на рубеже с Латвией: 60 машин ожидают выезда в соседнюю страну в пункте пропуска «Урбаны».