Украинские спецслужбы отработали атаку диверсантов на АЭС со стороны Беларуси

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Сотрудники Службы безопасности Украины провели антитеррористические учения у границы с Беларусью. По легенде, группа условных диверсантов планировала осуществить «подрывы» на Ровенской АЭС, однако им проникнуть на территорию объекта не удалось.

«Злоумышленники пытались добраться до Волынской области и незаконно пересечь государственную границу, разделившись на две группы. Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу "диверсантов" вблизи пункта пропуска Прикладники. Вторую обезвредили возле заброшенного в лесу оборонительного сооружения», — указано в сообщении пресс-службы СБУ.

Обучение прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. В них приняли участие представители региональных подразделений СБУ Волынской и Ровенской областей, Волынской и Ровенской подразделений Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и Патрульной полиции.
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Тэги: СБУ Беларусь-Украина-граница Ровенская АЭС Город: Ровно

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