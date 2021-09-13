Противники военной хунты в Мьянме убили полсотни силовиков

Несколько сотен человек напали на военный пост в одной из деревень и убили 12 военных. Еще 30 силовиков, которых отправили на место в качестве подкрепления, были убиты из засады.

Фото: Anadolu

В минувшие выходные в Мьянме были убиты почти 50 военных и полицейских во время двух нападений гражданских сил сопротивления в штате Чин и регионе Магуэй, сообщило издание The Irrawaddy .

В штате Чин восемь бойцов гражданского сопротивления получили ранения. В регионе Магуэй трое бойцов сопротивления были ранены.

В ночь на 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Президент страны Мин Вьин и премьер-министр Аун Сан Су Чжи были взяты под стражу. После этого в стране вспыхнули массовые протесты. Число погибших мирных жителей превысило тысячу.