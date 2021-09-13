Главы внешнеполитических и оборонных ведомств стран Балтии и Польши договорились корректировать политику безопасности с учетом военной интеграции Беларуси и России

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Возможные последствия дальнейшей интеграции Беларуси и России в военной сфере рассмотрены на первом заседании министров иностранных дел и обороны стран Балтии и Польши 13 сентября в Риге.

Фото: twitter.com/lithuaniamfa

По сообщению МИД Литвы, собравшиеся обсудили продолжающиеся белорусско-российские учения «Запад-2021», которые, по их мнению, свидетельствуют об углублении интеграции двух государств в этой области. Дальнейшие шаги в сторону создания Союзного государства будут иметь серьезные последствия для Балтийского региона, поэтому необходимо внимательно отслеживать и анализировать процессы, адаптировать политику безопасности и обороны, убеждены участники встречи.

Министры рассмотрели вопросы увеличения потенциала сдерживания в своих странах и подчеркнули, что присутствие США и других союзников в регионе является с этой точки зрения решающим фактором.
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Тэги: Беларусь-Польша Беларусь-Литва МИД Литвы МИД Латвии Минобороны Латвии Город: Рига

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