Главы внешнеполитических и оборонных ведомств стран Балтии и Польши договорились корректировать политику безопасности с учетом военной интеграции Беларуси и России

Возможные последствия дальнейшей интеграции Беларуси и России в военной сфере рассмотрены на первом заседании министров иностранных дел и обороны стран Балтии и Польши 13 сентября в Риге.

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По сообщению МИД Литвы, собравшиеся обсудили продолжающиеся белорусско-российские учения «Запад-2021», которые, по их мнению, свидетельствуют об углублении интеграции двух государств в этой области. Дальнейшие шаги в сторону создания Союзного государства будут иметь серьезные последствия для Балтийского региона, поэтому необходимо внимательно отслеживать и анализировать процессы, адаптировать политику безопасности и обороны, убеждены участники встречи.

Министры рассмотрели вопросы увеличения потенциала сдерживания в своих странах и подчеркнули, что присутствие США и других союзников в регионе является с этой точки зрения решающим фактором.