В Тарасово выявили подпольную оппозиционную типографию

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Оперативники ГУБОПиК вычислили 47-летнего жителя поселка Тарасово Минского района, который поддерживал протестное движение и изготавливал протестную продукцию.

По сообщению пресс-службы МВД, мужчина, будучи руководителем производственно-рекламной компании, изготавливал в своей типографии под Минском флаги, наклейки, стикеры и другую атрибутику с национальной символикой. С его слов, бизнес оказался успешен: к примеру, один БЧБ-флаг стоил 20-25 рублей.

Во время обыска оперативники изъяли из типографии протестную символику, а также оборудование для изготовления и тиражирования тематической печатной продукции.

Сам владелец во время следственных действий оказал неповиновение законным требованиям милиционеров, за что на него составлен протокол.
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Тэги: типография бело-красно-белый флаг

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