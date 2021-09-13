В Тарасово выявили подпольную оппозиционную типографию

Оперативники ГУБОПиК вычислили 47-летнего жителя поселка Тарасово Минского района, который поддерживал протестное движение и изготавливал протестную продукцию.

По сообщению пресс-службы МВД, мужчина, будучи руководителем производственно-рекламной компании, изготавливал в своей типографии под Минском флаги, наклейки, стикеры и другую атрибутику с национальной символикой. С его слов, бизнес оказался успешен: к примеру, один БЧБ-флаг стоил 20-25 рублей.

Во время обыска оперативники изъяли из типографии протестную символику, а также оборудование для изготовления и тиражирования тематической печатной продукции.

Сам владелец во время следственных действий оказал неповиновение законным требованиям милиционеров, за что на него составлен протокол.