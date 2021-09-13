Более 20 человек за минувшую рабочую неделю наказаны арестами и штрафами по связанным с протестами статьям

Районные суды Минска с 6 по 10 сентября рассмотрели по меньшей мере 26 административных дел в отношении граждан, которых задерживали по статьям КоАП, связанным с организацией массовых мероприятий, неповиновением и распространением экстремистских материалов. Об этом свидетельствует отчет лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

По данным правозащитников, 21 человеку назначены административные аресты сроком от 8 до 30 суток, еще пять получили штрафы от 30 до 100 базовых величин (870—2900 рублей).

15 задержанных судили за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП), шесть — за неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 24.3), двоих — за изготовление или распространение экстремистских материалов (ст. 19.11), одного — за мелкое хулиганство (ст. 19.1). В двух случаях статья не указана.

В отчет попали пять человек, задержанных 9 сентября на дворовом марше на улице Кунцевщина в минском микрорайоне Каменная Горка (Владислав Кубицкий — 15 суток, Дмитрий Поляков — 13, Александра Донченко — штраф 90 б.в. (2.610 рублей), мать и сын Татьяна и Алексей Бусел — 15 суток), и три пенсионерки, задержанные за акцию в поддержку политзаключенных Максима Знака и Марии Колесниковой (Ирина Новик и Алла Буянкова — 15 суток, Наталья Агейчик — 30).