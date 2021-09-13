За сутки в Беларуси зарегистрировано 1888 пациентов с COVID-19, умерло 12 человек

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1888 пациентов с COVID-19, скончалось 12 человек. Выписано 1393 пациента, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В предыдущие сутки было зафиксировано 1907 новых случаев коронавирусной инфекции, 11 сентября — 1887, 10-го — 1859, 9-го — 1842.

С начала пандемии в стране зарегистрирован 504 961 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 494 446 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Официальный суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1 975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 3929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18.329 тестов на COVID-19 (днем ранее 24 495). Всего проведено 8 056 855 тестов.