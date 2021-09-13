Збигнев Рау: Польша готова противостоять попыткам белорусских властей дестабилизировать ситуацию в ЕС

В Риге прошла встреча глав внешнеполитических ведомств и обороны Польши и стран Балтии.

Фото PAP/Radek Pietruszka

По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, встреча была посвящена вопросам безопасности и сотрудничества в контексте продолжающихся российско-белорусских учений «Запад-2021», пишет polskieradio.pl .

«Мы пришли к выводу, что ситуация на восточной границе Европейского союза и НАТО продолжает оставаться напряженной. Это особенно тревожит Польшу и страны Балтии. Следовательно, сотрудничество между нашими государствами особенно близко и интенсивно», — сказал польский министр.

Также был поднят вопрос о миграционном кризисе на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью. Рау заявил, что введение ЧП на границе с Беларусью значительно помогло сдержать приток нелегальных мигрантов.

Также глава МИД подчеркнул, что Польша готова противостоять растущему миграционному давлению на своей восточной границе и попыткам белорусских властей дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе путем отправки на границу нелегальных мигрантов.

8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша . Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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