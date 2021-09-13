Основной этап учений «Запад-2021» проходит сегодня на полигоне Мулино

Розыгрыш практических действий войск и сил в рамках основного этапа совместных стратегических учений «Запад-2021» состоится 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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«В ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки «противника», — говорится в сообщении. — В основу выполнения учебно-боевых задач будет положен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы применения и способы ведения боевых действий с учетом изменения тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств».

Сообщается, что на первом этапе коалиционные войска будут вести бой за удержание основного оборонительного рубежа, втянут первые эшелоны наступательной группировки условного противника в «оперативный мешок», отразят удары средств воздушного нападения, высадят тактический воздушный десант и применят ударный мобильный резерв.

На втором этапе коалиционные войска нанесут «сосредоточенный огневой удар на всю глубину оперативного построения с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов». Это будет сделано для того, чтобы нарушить систему управления войсками и оружием условного противника и завоевать огневое превосходство.

«В ходе третьего этапа коалиционная группировка войск осуществит разгром вклинившейся группировки противника с высадкой оперативно-тактических и тактических воздушных десантов, действиями подразделений в обходящем отряде, блокированием и захватом населенных пунктов, — отметили в российском военном ведомстве. — В рамках этапа планируется широкое применение десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений воздушно-десантных войск, а также отработка вопросов подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и поврежденной техники с поля боя подразделениями тылового и технического обеспечения».

Как сообщалось, совместные стратегические учения «Запад-2021» проходят 10—16 сентября на четырех белорусских полигонах (230-й общевойсковой Обуз-Лесновский полигон, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й Ружанский авиаполигон, Брестский полигон) и девяти российских (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

В учениях участвуют около 200 тыс. военнослужащих (в том числе около 2 тыс. военных стран ОДКБ, ШОС и ряда государств — в составе коалиционной группировки войск), более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

К части учений, которые проходят на территории Беларуси, в общей сложности привлечены около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военных из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Задействовано до 350 единиц бронетанковой техники (в том числе около 140 танков), около 110 единиц артиллерии и ракетных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

До 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника белорусской армии вернутся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения ВС России покинут территорию Беларуси.

На территории РФ от Вооруженных сил Беларуси в учениях будут участвовать около 400 военнослужащих, задействуют более 30 единиц боевой техники.