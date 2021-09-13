В четверг Лукашенко вновь увидит Путина, на этот раз на саммите ОДКБ

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании 16 сентября в Душанбе рассмотрит вопрос о влиянии ситуации в Афганистане на безопасность стран — участниц военно-политического блока, сообщает пресс-служба ОДКБ.

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Заседание пройдет в очном формате. Беларусь на нем представит Александр Лукашенко, Армению — премьер-министр Никол Пашинян, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан — президенты Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Владимир Путин и Эмомали Рахмон соответственно. В заседании также будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Помимо прочего члены совета обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности организации в межсессионный период. Как ожидается, участники заседания примут декларацию Совета коллективной безопасности, а также подпишут ряд документов, которые касаются «миротворчества, обеспечения деятельности войск (коллективных сил) ОДКБ и оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами», рассмотрят бюджет организации на 2022 год.

Следует отметить, что 16 сентября председательство в ОДКБ перейдет от Таджикистана к Армении. В связи с этим на заседании премьер-министр Армении Пашинян представит приоритеты, которые его стране предстоит реализовать во главе организации в 2021—2022 годах.

Накануне встречи Совета коллективной безопасности состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности. Его участники обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, повестку саммита ОДКБ. Ожидается, что будет принят рад политических заявлений, в том числе совместное заявление государств — членов ОДКБ «О положении в Афганистане».