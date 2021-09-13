Биржа: доллар начал неделю с роста
Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились укреплением одной из трех основных иностранных валют.
Свои сессии они завершили на следующих позициях:
доллар — 2,5047 белорусского рубля (+0,0048 пункта);
евро — 2,9527 белорусского рубля (-0,0077 пункта);
российский рубль — 3,4303 белорусского рубля за 100 российских (-0,0053 пункта).
Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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