Польское направление почти отобрало у литовского лидерство по числу фур, скопившихся на границе
Очереди грузовых автомобилей на границе Беларуси со странами Евросоюза по-прежнему остаются очень большими.
По данным Госпогранкомитета на 12:00, на литовском направлении скопилось более 540 фур:
- Котловка — более 200;
- Каменный Лог — более 130;
- Привалка — более 120;
- Видзы — более 90.
Практически столько же грузовиков ожидает своей очереди на выезд в Польшу — 520:
- Козловичи — более 300;
- Брузги — более 140;
- Берестовица — более 80.
На этом фоне латвийское направление выглядит почти свободным — более 60:
- Урбаны — более 50;
- Григоровщина — более 10.
Напомним, из-за увеличения потоков