Польское направление почти отобрало у литовского лидерство по числу фур, скопившихся на границе

Очереди грузовых автомобилей на границе Беларуси со странами Евросоюза по-прежнему остаются очень большими.

По данным Госпогранкомитета на 12:00, на литовском направлении скопилось более 540 фур:

Котловка — более 200;

Каменный Лог — более 130;

Привалка — более 120;

Видзы — более 90.

Практически столько же грузовиков ожидает своей очереди на выезд в Польшу — 520:

Козловичи — более 300;

Брузги — более 140;

Берестовица — более 80.

На этом фоне латвийское направление выглядит почти свободным — более 60:

Урбаны — более 50;

Григоровщина — более 10.

Напомним, из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.