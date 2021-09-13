Польское направление почти отобрало у литовского лидерство по числу фур, скопившихся на границе

/ Общество
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Очереди грузовых автомобилей на границе Беларуси со странами Евросоюза по-прежнему остаются очень большими.

По данным Госпогранкомитета на 12:00, на литовском направлении скопилось более 540 фур:

  • Котловка — более 200;
  • Каменный Лог — более 130;
  • Привалка — более 120;
  • Видзы — более 90.

Практически столько же грузовиков ожидает своей очереди на выезд в Польшу — 520:

  • Козловичи — более 300;
  • Брузги — более 140;
  • Берестовица — более 80.  

На этом фоне латвийское направление выглядит почти свободным — более 60:

  • Урбаны — более 50;
  • Григоровщина — более 10.

Напомним, из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

 

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Тэги: очереди фур на границе