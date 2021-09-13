На выходных в страны ЕС пытались попасть более 600 нелегалов из Беларуси

За прошедшие выходные дни в страны Европейского союза не впустили более 600 мигрантов, намеревавшихся незаконно перейти границу с территории Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 11 и 12 сентября незаконно перейти границу со стороны Беларуси попытались 509 человек. Пограничники задержали семерых иностранцев — из Сирии и Сомали, остальных в страну не впустили.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что в 11 сентября в Игналинском и Швенчёнском районах страны зафиксированы попытки незаконного перехода границы примерно 10 человек, 12 сентября — около 40 человек в Игналинском, Швенчёнском, Шальчининкском, Вильнюсском, Варенском и Лаздияйском районах. Одного человека пропустили по гуманитарным причинам, остальные в страну не попали.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 11 сентября 26 иностранцев попытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, а 12-го — 34 иностранца. Все попытки были предотвращены, никого не задержали.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.132 нелегальных мигранта. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших границу.

8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша . Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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