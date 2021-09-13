ГАИ взялась за водителей интернет-сервисов такси

По информации столичной Госавтоинспекции, сотрудники ДПС уделяют усиленное внимание поведению на дороге водителей интернет-сервисов такси.

Как отмечается, речь идет о рейдах по «пресечению нарушений ПДД водителями, использующими средства электросвязи и Интернет (Bolt, Uber и Яндекс.Такси)».

В ГАИ подчеркнули, что инспекторы в своей работе будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль, а также привлекать представителей других органов надзора.

По данным автоинспекторов, за прошедшие выходные в Минске было зарегистрировано 109 ДТП, в которых семь человек получили травмы.

Был задержан 21 пьяный водитель, а 231 лихач оштрафован.