ГАИ взялась за водителей интернет-сервисов такси

/ Общество
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По информации столичной Госавтоинспекции, сотрудники ДПС уделяют усиленное внимание поведению на дороге водителей интернет-сервисов такси.

Как отмечается, речь идет о рейдах по «пресечению нарушений ПДД водителями, использующими средства электросвязи и Интернет (Bolt, Uber и Яндекс.Такси)».

В ГАИ подчеркнули, что инспекторы в своей работе будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль, а также привлекать представителей других органов надзора.

По данным автоинспекторов, за прошедшие выходные в Минске было зарегистрировано 109 ДТП, в которых семь человек получили травмы.

Был задержан 21 пьяный водитель, а 231 лихач  оштрафован.

 

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Тэги: Uber Bolt Яндекс.Такси такси ГАИ

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