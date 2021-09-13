«Мерседес» протаранил «Ниву» —  водитель «ВАЗа» погиб

Очередная смертельная авария произошла на дорогах Беларуси. На этот раз в Пружанском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, в субботу днем на 103-м километре дороги Р-85 Высокое — Слоним 32-летний минчанин на фургоне «Мерседес» «отвлекся от управления и столкнулся» с ехавшим впереди автомобилем «ВАЗ» под управлением 63-летнего жителя Пружан.

От удара «Ниву» выбросило в кювет. Травмы, полученные водителем российского «внедорожника», оказались несовместимыми с жизнью — он скончался на месте.

Ранее сообщалось , что на 64-м километре трассы М-4 Минск — Могилев в Червенском районе «Крайслер» влетел под ехавший в попутном направлении трактор. Травмы, полученные при ударе, оказались летальными для водитель и пассажира «паркетника».