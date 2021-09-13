СК: в деле Протасевича, Пальчиса и Путило более 600 томов

Объем уголовного дела, которое расследует управление Следственного комитета по Минску в отношении Романа Протасевича, Степана Путило и Эдуарда Пальчиса, достиг более 600 томов, заявил начальник управления Сергей Паско.

«Там находятся материалы уголовных дел и по обвинению и того же Протасевича (Роман Протасевич, бывший главный редактор телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским. — БелаПАН.), который находится на территории Республики Беларусь (арестован после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, сейчас формально под домашним арестом. — БелаПАН.), и Путило (Степан Путило, основатель телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским. — БелаПАН.), который вне пределов (проживает в Польше, объявлен в розыск. — БелаПАН.), такие, как Пальчис (блогер Эдуард Пальчис, в СИЗО. — БелаПАН.)», — сказал Паско в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

Кроме того, заявил он, под стражей находится довольно большая группа анархистов. «Мы планируем в ближайшее время, месяц-полтора… Мы окончим расследование по этому делу, оно будет направлено в суд», — заявил руководитель УСК.

По утверждению Паско, организация анархистов происходила «задолго до предвыборной кампании, они свою деятельность оттачивали еще в Брестской области на аккумуляторном заводе», «они взаимодействовали не только с блогерами, но и анархическими движениями России и Украины». «Там по этому уголовному делу у нас под стражей содержатся и не граждане Республики Беларусь», — отметил представитель СК.

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