Тимановская требует от МОК пожизненной дисквалификации Моисевича и Шумака

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Бегунья Кристина Тимановская требует от Международного олимпийского комитета пожизненной дисквалификации Юрия Моисевича и Артура Шумака.

Именно главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике и представитель белорусской команды на Играх в Токио оказывали на нее психологическое давление после разгоревшегося в сети скандала.

Как рассказала спортсменка Welt am Sonntag (выдержки интервью приводит DW), «представитель МОК Джеймс Маклеод [директор департамента МОК по программе олимпийской солидарности и связям с национальными олимпийскими комитетами] сказал мне, что последует список вопросов, на которые нужно будет ответить. Пока мы ничего не получили».

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

 

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Тэги: МОК инцидент с Тимановской Персона: Кристина Тимановская Юрий Моисевич Артур Шумак Джеймс Маклеод

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