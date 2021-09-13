С Балтики в Беларусь пришла непогода
По прогнозам синоптиков, в страну возвращается непогода, которую принесли атмосферные фронты, смещающиеся с Балтики.
Как отмечается, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди. Местами прогремят грозы.
Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Погода в регионах:
- Брест +21..+23°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Витебск +20..+22°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гомель +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гродно +20..+22°C (вероятность осадков 10-15%);
- Могилев +21..+23°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Минск +19..+21°C (вероятность осадков 10-15%).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен жельый уровень опасности.
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
- нельзя купаться в водоемах;
- не следует бегать;
- следует находиться на удалении от линий электропередач;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.