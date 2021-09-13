Минским УСК с июля 2020-го было возбуждено более 1600 дел по протестам

В Минске по фактам массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1.600 уголовных дел, сообщил начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

«Из этого количества более 400 обвиняемых направлены в суды, значительное количество находятся под следствием», — сказал Пасков эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

По его подсчетам, только по одному такому делу под стражей находятся около 50 человек.

«Мы накапливали материал, накапливали видеоматериал, телефонные переговоры. Это нам дало возможность потихонечку увидеть картину, которая показывает нам, что все эти действия были хорошо спланированы, они заранее готовились и подводились к тому, чтобы в определенный день и час выстрелить», — сказал глава столичного управления СК.

Он анонсировал, что «в ближайшее время мы станем свидетелями принятия ключевых решений, где мы дадим оценку всей этой организации массовых беспорядков».

По словам Паско, в этом году отмечается 10%-ный рост общей преступности, из них 6% связаны с протестной деятельностью.

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