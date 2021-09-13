Спасатели подтвердили гибель людей в авиакатастрофе в Иркутской области

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По данным российских спасателей в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе погибли четыре человека.

«Все пострадавшие на месте жесткой посадки самолета L 410 переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации, 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли. На месте аварии задействовано более 70 человек и 20 единиц техники», — отметили в региональном УМЧС.

 

Фото МЧС РФ

 

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Тэги: авиакатастрофа Город: Иркутск

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