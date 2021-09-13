Даниил Медведев выиграл US Open
Спустя 21 год титул победителя Открытого чемпионата США достался российскому теннисисту.
Сегодня, когда в Беларуси была ночь, Даниил Медведев (2-я ракетка) одержал победу в матче с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем в главном поединке мужского одиночного разряда на US Open — 6:4, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Большую роль в финале сыграли подачи навылет — 16:6 в пользу россиянина.
Первый в карьере «Шлем» принес Медведеву 2,5 миллиона долларов призовых и 2000 рейтинговых очков.
Отметим, что в последний раз россиянин побеждал в Нью-Йорке в 2000 году. Тогда викторию праздновал Марат Сафин.
Ранее
Фото из микроблога US Open