Даниил Медведев выиграл US Open

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Спустя 21 год титул победителя Открытого чемпионата США достался российскому теннисисту.

Сегодня, когда в Беларуси была ночь, Даниил Медведев (2-я ракетка) одержал победу в матче с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем в главном поединке мужского одиночного разряда на US Open — 6:4, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Большую роль в финале сыграли подачи навылет — 16:6 в пользу россиянина.

Первый в карьере «Шлем» принес Медведеву 2,5 миллиона долларов призовых и 2000 рейтинговых очков.

Отметим, что в последний раз россиянин побеждал в Нью-Йорке в 2000 году. Тогда викторию праздновал Марат Сафин.

Ранее сообщалось, что 18-летняя британка Эмма Радукану стала чемпионкой Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде (во время турнира она не отдала соперницам ни одного сета).

 

 

Фото из микроблога US Open

 

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Тэги: теннис Персона: Даниил Медведев Новак Джокович

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