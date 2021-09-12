По информации литовской погранслужбы, белорусский пограничник незаконно пересек границу Литвы

Число мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в Литву в субботу, 11 сентября, было самым низким на этой неделе. Зарегистрирован случай, когда белорусский пограничник предположительно незаконно попал на литовскую сторону.

Фото: Фейсбук.

Как сообщает delfi.lt , за минувшие сутки пограничники не пустили в Литву около десяти мигрантов с территории Беларуси. Это самое низкое число таких людей на этой неделе. В пятницу и среду их было около 40, около 50 — в четверг, около 20 во вторник и около 30 — в понедельник.

В субботу ни один нелегал на территорию Литвы не попал. Последний раз мигранта в страну пустили две недели назад — по гуманитарным причинам. В минувшие сутки около 10 мигрантов из Беларуси подошли к литовской границе в двух районах Литвы — Игналинском и Швенчёнском. Впервые на этой неделе мигрантов не было в Лаздияйском районе, через который около половины иностранцев, следующих из Беларуси в Западную Европу, пытались пересечь границу ЕС.

В субботу в Шальчининкском районе был зафиксирован случай, когда один из двух пограничников, патрулирующих с белорусской стороны, возможно, пересек границу, оказался на контрольной полосе с литовской стороны и сразу же вернулся на территорию своей страна. В Варенском пограничном отряде СОГГ начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы.