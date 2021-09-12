По информации литовской погранслужбы, белорусский пограничник незаконно пересек границу Литвы
Число мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в Литву в субботу, 11 сентября, было самым низким на этой неделе. Зарегистрирован случай, когда белорусский пограничник предположительно незаконно попал на литовскую сторону.
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В субботу ни один нелегал на территорию Литвы не попал. Последний раз мигранта в страну пустили две недели назад — по гуманитарным причинам. В минувшие сутки около 10 мигрантов из Беларуси подошли к литовской границе в двух районах Литвы — Игналинском и Швенчёнском. Впервые на этой неделе мигрантов не было в Лаздияйском районе, через который около половины иностранцев, следующих из Беларуси в Западную Европу, пытались пересечь границу ЕС.
В субботу в Шальчининкском районе был зафиксирован случай, когда один из двух пограничников, патрулирующих с белорусской стороны, возможно, пересек границу, оказался на контрольной полосе с литовской стороны и сразу же вернулся на территорию своей страна. В Варенском пограничном отряде СОГГ начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы.