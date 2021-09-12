В Киевской области найден мертвым судья – он вел дело об убийстве Павла Шеремета

В селе Погребы Броварского района Киевской области был найден мертвым судья из Киева, сообщает пресс-служба ГУВД Киевской области.

Судья Виталий Писанец (слева) и один из подозреваемых по делу Шеремета Яна Дугар (справа) во время судебного заседания, 3 февраля 2020 г. Фото: архив Радыё Свабода.

Полиция сообщила, что тело служителя Фемиды было обнаружено 11 сентября. На месте происшествия работали следователи Государственного бюро расследований, которые будут вести уголовное дело. По сведениям информагентства УНИАН , погибший – судья Печерского суда Киева Виталий Писанец. Ряд источников утверждают, что судья распивал спиртные напитки в доме знакомого, у них произошел конфликт, который мог привести к смерти гостя.

Писанец был одним из судей в громком деле об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета. Кроме того, Писанец провел слушания по делу Виктора Медведчука, который обвиняется в государственной измене в Украине.

Автомобиль с Павлом Шереметом был взорван 20 июля 2016 года в Киеве.

В декабре 2019 года МВД Украины объявило о задержании подозреваемых в убийстве: музыканта и сержанта Сил специальных операций Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь, а также врача и волонтера Юлии Кузьменко. Впоследствии все они были выпущены из-под ареста на разных условиях.

Сейчас следователи изучают возможный «белорусский след» по материалам, предоставленным украинской сторону бывшим заместителем командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмазный» Игорем Макаром. Это оперативные документы и аудиозаписи разговора 2012 года с участием человека, голос которого напоминает голос тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева. Речь шла о подготовке к ликвидации оппонентов белорусской власти, в том числе Павла Шеремета.