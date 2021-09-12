Лукашенко заявил о планах установить ракетные комплексы С-400 вдоль белорусско-украинской границы

Отсутствие наблюдателей из США и ЕС на учениях «Запад-2021» Александр Лукашенко назвал «мелкотравчатой позицией». Об этом он заявил, выступая 12 сентября перед участниками белорусско-российских учений на Обуз-Лесновском полигоне, передает БелаПАН.

«Мы вместе с россиянами пригласили всех, кто должен был и желал посмотреть эти учения. Их здесь не было, но они все видели. Это такие масштабные учения, которых только безумцы могут не видеть. А то, что они специально не приехали, это такая мелкотравчатая позиция, безумная позиция», — заявил Лукашенко.

Он заметил, что замысел учений, численность привлеченных военнослужащих и используемое вооружение не скрывались, и на Западе обо всем этом известно.

«Все они видели. Даже те, кто здесь не был», — сказал он.

По словам Лукашенко, совместно с правоохранительными органами и спецслужбами России в Беларуси были задержаны подозрительные лица, попавшие в страну с территории Украины. «И через Россию натовцы заходили сюда. Мы их всех видели. Они уже давно интересуются и замыслом, и какая будет техника», — заявил он.

Лукашенко сообщил о том, что Беларусь и Россия ведут переговоры и планируют поставки зенитных ракетных комплексов С-400.

«Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания, — отметил он. — Вообще этот вопрос был вплетен во все вопросы. Наверное, 3-3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам».

В целом Лукашенко выразил благодарность российскому руководству и военным, ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Беларусь.

«Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками", — подчеркнул Лукашенко.

«Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими», — резюмировал Александр Лукашенко.