Лукашенко — коллективному Западу: пока не будут сняты эти безмозглые санкции, разговаривать с вами никто не будет

Что касается миграционного кризиса на европейской границе, в этом вопросе мяч на стороне западных партнеров, заявил Александр Лукашенко, выступая 12 сентября перед участниками учений «Запад-2021».

Лукашенко наблюдает за учениями "Запад-2021".

«Хотите жить безопасно — приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем», — заявил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях, сообщает портал president.gov.by .

«Хотите помощи — ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми, — подчеркнул Александр Лукашенко. — У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств».

Белорусский лидер отметил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на Беларусь для решения различных вопросов. Такое поведение Европы он назвал несолидным.

«То есть они заходят, извините меня, как псы побитые, притом в мелочах: по спорту, культуре, по всем направлениям. Начинают наших ребят давить ни за что: вышел Басков с флагом за президента — враг, мы требуем исключить тебя из федерации. Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение», — заявил Лукашенко.

Он рассказал, что диалог с европейскими странами ведется. Но их требования касаются внутренней политики Беларуси. «Политзаключенные», выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Они у себя не могут разобраться», — подчеркнул он.

Ситуацию же с мигрантами на европейской границе Александр Лукашенко назвал проблемой Запада. Президент пояснил, что Запад ранее заявил о готовности принять всех беженцев из Афганистана и других стран, но теперь выгоняет их со своей территории, натравливая собак и стреляя поверх голов.

«Они хлынули туда по разным направлениям — через Турцию, другие страны», — заметил Лукашенко.