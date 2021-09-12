Лукашенко: учения «Запад-2021» проходят на фоне гибридной агрессии западных стран в отношении Беларуси и России

Белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021» проводятся на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада, заявил Александр Лукашенко 12 сентября после наблюдения за ходом активной фазы учений на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами (Брестская область).

«Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств — членов ОДКБ», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что учения позволяют совершенствовать навыки в ведении совместных боевых действий при отражении агрессии. В розыгрыше боевых действий на Обуз-Лесновском полигоне активное участие наряду с белорусскими и российскими военнослужащими приняли представители Вооруженных сил Казахстана, а также территориальные войска Беларуси. По словам Лукашенко, все подразделения с успехом выполнили поставленные задачи.

«Ваши действия в ходе учения наглядно подтвердили высокую готовность армий наших государств и белорусского народа к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости. Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны», — заявил он.

«И пусть никто даже не сомневается, что мы — белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, — готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве», — сказал Лукашенко.

Как сообщалось, совместные стратегические учения «Запад-2021» проходят 10—16 сентября на четырех белорусских полигонах (230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиаполигон Ружанский, Брестский полигон) и девяти российских.

Всего в учениях участвуют около 200 тыс. военнослужащих (в том числе около 2 тыс. военных стран ОДКБ, ШОС и ряда государств — в составе коалиционной группировки войск), более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

К части учений, которые запланировано провести на территории Беларуси, в общей сложности привлекут около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военных из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники (в том числе около 140 танков), около 110 единиц артиллерии и ракетных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.