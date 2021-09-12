Лукашенко: 15 октября Путин прилетит в Минск на саммит СНГ

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Александр Лукашенко рассказал о скорой встрече с главой России Владимиром Путиным в середине октября в Минске.

 

 

«Мы с президентом России не один раз еще встретимся! Перед Высшим госсоветом он прилетит (в Минск). 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику», — цитирует телеграм-канал «Пул Первого» Лукашенко, выступившего в воскресенье перед участниками учений "Запад-2021" на полигоне «Обуз-Лесновский».

15 октября в Минске пройдет саммит глав государств Содружества. Место его проведения было согласовано еще в декабре прошлого года, пишет новостной портал РБК.

В 2020-м саммит проходил в формате видеоконференции. Председательствовал на нем Узбекистан. По итогам встречи главы государств утвердили ряд документов, среди них — концепция дальнейшего развития СНГ, план основных мероприятий по ее реализации, решение о развитии и укреплении межпарламентского сотрудничества стран Содружества.

9 сентября встреча Лукашенко и Путина состоялась в Кремле. На ней стороны обсудили вопросы интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. Кроме того, Москва и Минск согласовали объем кредитов Беларуси, который с сентября 2021-го до конца 2022 года составит 630–640 млн. долларов.

 

 
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Тэги: Беларусь-Россия саммит СНГ Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Барановичи Минск

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