COVID-19: за сутки в Беларуси зафиксированы 1907 новых случаев инфекции, умерли 12 пациентов
За минувшие сутки в Беларуси зафиксированы 1907 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек.
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Всего, с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 503 073 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 493 053 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3917 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 25 192 теста, всего в стране проведено 8 038 526 тестов.