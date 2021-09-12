COVID-19: за сутки в Беларуси зафиксированы 1907 новых случаев инфекции, умерли 12 пациентов

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За минувшие сутки в Беларуси зафиксированы 1907 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек.

 

 

Как сообщает Минздрав, из больниц выписаны 1643 пациента.

Всего, с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 503 073 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 493 053 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3917 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 25 192 теста, всего в стране проведено 8 038 526 тестов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус

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