Британская контрразведка: Европе надо быть готовой к новым терактам

«Европе надо быть готовой к усилению исламистских групп и новым терактам. Захват талибами власти в Афганистане ободрил и усилил экстремистов», — заявил глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум.

Как передает Deutsche Welle , британские спецслужбы ожидают «усиления рисков», связанных с возможностью нападений экстремистов. В 2018 году Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне оценил число боевиков-исламистов в мире в 100-230 тысяч, что на 270% больше, чем в 2001 году. При этом количество активных террористических групп составило 67. Это — самый высокий показатель с 1980 года, отмечалось в докладе CSIS.

Кен Маккаллум, занявший пост главы MI5 в марте 2020 года, спрогнозировал, что во время его пребывания в этой должности, «вероятно, будут совершены террористические атаки на территории Соединенного Королевств»

По его словам, только за последние 18 месяцев MI5 сорвала шесть конкретных планов нападений, а за минувшие четыре года — 31 терактов.