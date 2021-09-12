Британская контрразведка: Европе надо быть готовой к новым терактам
«Европе надо быть готовой к усилению исламистских групп и новым терактам. Захват талибами власти в Афганистане ободрил и усилил экстремистов», — заявил глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум.
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Кен Маккаллум, занявший пост главы MI5 в марте 2020 года, спрогнозировал, что во время его пребывания в этой должности, «вероятно, будут совершены террористические атаки на территории Соединенного Королевств»
По его словам, только за последние 18 месяцев MI5 сорвала шесть конкретных планов нападений, а за минувшие четыре года — 31 терактов.