Оборотистая жительница Лиды украла... тепловоз у предпринимателя из Украины

Жительница Лиды обвиняется в краже в крупном размере — она похитила тепловоз у продавца из Украины, сообщает vk.com/cpbelarus .

«Много лет назад лидчанка основала фирму по ремонту железнодорожного транспорта. Все это время ее работники восстанавливали двигатели тепловозов, иногда колесные пары и вагоны. Заказчики — предприятия из Беларуси и ближнего зарубежья, имеющие свои железнодорожные ветки и технику. В 2014 году к предпринимательнице обратились представители лесопромышленной фирмы из Борисова с просьбой о помощи в покупке определенной модели тепловоза. Предприятие было готово потратить $40 тыс. в эквиваленте. Женщина согласилась найти и доставить заказчику технику по стопроцентной предоплате», — рассказали в МВД.

Нужный тепловоз она нашла через несколько месяцев в Украине за $10 тыс. не в лучшем состоянии, но решила его купить, подремонтировать и передать заказчику.

Женщина передала тепловоз заказчику из Борисова (почти ничего в нем не улучшая), но продавцу не заплатила ни копейки. На претензии украинской стороны отвечала, что техника оказалась в очень плохом состоянии, никого не заинтересовала, и она, мол, готова вернуть тепловоз, если продавец сам его заберет из Беларуси. Как позже поясняла она правоохранителям, рассчитывала, что украинцы не будут настаивать на расторжении договора из-за высоких транспортных расходов.

Попытки вернуть деньги растянулись на несколько лет. В итоге продавец обратился в суд с гражданским иском о возмещении вреда и выиграл дело.

В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Ранее она уже была судима за экономические преступления.