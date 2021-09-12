Фотофакт. Путин открыл мемориал Александру Невскому на берегу Чудского озера

На берегу Чудского озера в Псковской области РФ открыли мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной», в церемонии принял участие президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстоял Новгород и Псков, а по сути — всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», — заявил президент.

По словам Путина, «масштаб личности Александра Невского поистине грандиозный, а его жизненный путь — сложный и многотрудный». Князь проявил себя не только как воин, «но и как искусный дипломат и мудрый государственный деятель, мудрый государственный политик», сказал президент.

На церемонии также присутствовали помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Открытие монумента приурочено к 800-летию со дня рождения князя. Комплекс был создан по инициативе митрополита Тихона (Шевкунова), его возвели специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны. Композиция состоит из фигур Александра Невского и витязей, над ними — флаговая группа, а под их ногами — доспехи поверженного врага. Общая высота мемориала превышает 20 м. Авторы монумента — скульптор Виталий Шанов с женой Дарьей Успенской.

Как сообщает РБК, 1 сентября памятник Александру Невскому открыли на территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В феврале в российской столице проводился онлайн-опрос на тему установки памятника на Лубянской площади, перед зданием Главного управления ФСБ. Москвичи могли выбрать основателя ВЧК Феликса Дзержинского или князя Александра Невского. Голосование проводилось в системе «Активный гражданин» и на сайтах СМИ. В итоге власти Москвы решили оставить площадь без памятника, так как «общественное мнение разделилось примерно пополам». Однако в апреле Мединский заявил, что у властей остались планы по установке памятника Александру Невскому.

Заметим, что в российской историографии нет единой точки зрения на фигуру князя. Так, историк Юрий Афанасьев писал в одной из публикаций: «Александр Невский был первым из великих князей русских, который вместо сопротивления татарам пошел на прямое сотрудничество с ними. Он наказывал русских — в том числе и новгородцев — за неповиновение завоевателям, да так, как монголам даже не снилось (он и носы резал, и уши обрезал, и головы отсекал, и на кол сажал)… Он сказал татарам: я вам соберу дани больше, чем вы сможете. Но за это подмогните побить моих соседей. Подмогли и побили. И дали ему титул великого князя…».

Фото: kremlin.ru.