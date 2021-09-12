В белорусских обменниках установлены новые курсы валют

Банки, ведущие свою деятельность в Беларуси, установили в своих обменных пунктах новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by на 09:05, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,495, а купить по 2,5 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,53);

евро 2,955 / 2,96 (2,99);

100 российских рублей 3,42 / 3,431 (3,53).

Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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