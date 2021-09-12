Вручены призы Венецианского кинофестиваля

Завершился один из самых престижных в мире культуры Международный Венецианский кинофестиваль.

Главную награду — «Золотого льва» — получила картина режиссера Одри Диван (Франция) «Событие». Это драма о молодой женщине, которая в начале 60-х хочет прервать беременность (аборты в то время были запрещены).

Другие призы кинофорума:

«Серебряный лев» — Джейн Кэмпион (Новая Зеландия, «Сила собаки»);

Гран-при жюри — «Рука Бога» (Паоло Соррентино, Италия);

Лучший актер — Джон Аркилла (Филиппины, «На работе: пропавшие 8»);

Лучшая актриса — Пенелопа Крус (Испания, «Параллельные матери»);

Специального приза жюри — режиссер Микеланджело Фраммартино (Италия, «Дыра»);

Премия имени Марчелло Мастроянни — Филиппо Скотти (Италия, «Руке Бога»).

78-й Венецианский кинофестиваль проходил 1-11 сентября. Международное жюри возглавлял обладатель «Оскара» режиссер Пон Чжун Хо (Южная Корея).

Кинофорум был основан в 1932 году.