Вручены призы Венецианского кинофестиваля
Завершился один из самых престижных в мире культуры Международный Венецианский кинофестиваль.
Главную награду — «Золотого льва» — получила картина режиссера Одри Диван (Франция) «Событие». Это драма о молодой женщине, которая в начале 60-х хочет прервать беременность (аборты в то время были запрещены).
Другие призы кинофорума:
- «Серебряный лев» — Джейн Кэмпион (Новая Зеландия, «Сила собаки»);
- Гран-при жюри — «Рука Бога» (Паоло Соррентино, Италия);
- Лучший актер — Джон Аркилла (Филиппины, «На работе: пропавшие 8»);
- Лучшая актриса — Пенелопа Крус (Испания, «Параллельные матери»);
- Специального приза жюри — режиссер Микеланджело Фраммартино (Италия, «Дыра»);
- Премия имени Марчелло Мастроянни — Филиппо Скотти (Италия, «Руке Бога»).
78-й Венецианский кинофестиваль проходил 1-11 сентября. Международное жюри возглавлял обладатель «Оскара» режиссер Пон Чжун Хо (Южная Корея).
Кинофорум был основан в 1932 году.