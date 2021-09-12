Вручены призы Венецианского кинофестиваля

/ Культура
Просмотров: 31

Завершился один из самых престижных в мире культуры Международный Венецианский кинофестиваль.

Главную награду — «Золотого льва» — получила картина режиссера Одри Диван (Франция) «Событие». Это драма о молодой женщине, которая в начале 60-х хочет прервать беременность (аборты в то время были запрещены).

Другие призы кинофорума:

  • «Серебряный лев» — Джейн Кэмпион (Новая Зеландия, «Сила собаки»);
  • Гран-при жюри — «Рука Бога» (Паоло Соррентино, Италия);
  • Лучший актер — Джон Аркилла (Филиппины, «На работе: пропавшие 8»);
  • Лучшая актриса — Пенелопа Крус (Испания, «Параллельные матери»);
  • Специального приза жюри — режиссер Микеланджело Фраммартино (Италия, «Дыра»);
  • Премия имени Марчелло Мастроянни — Филиппо Скотти (Италия, «Руке Бога»).

78-й Венецианский кинофестиваль проходил 1-11 сентября. Международное жюри возглавлял обладатель «Оскара» режиссер Пон Чжун Хо (Южная Корея).

Кинофорум был основан в 1932 году.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Венецианский кинофестиваль кино кинофестиваль Персона: Одри Диван Джейн Кэмпион Паоло Соррентино Джон Аркилла Пенелопа Крус Микеланджело Фраммартино Филиппо Скотти

Другие материалы на эту тему:

«Золотой медведь» отправился в Иран

«Золотой медведь» отправился в Иран

Стоять на своем. В Минске покажут кино о правах человека

Стоять на своем. В Минске покажут кино о правах человека

Евгений Балинский. МЕЛАНХОЛИЯ. Новый фон Триер: почему мы не сбегаем из залов

Евгений Балинский. МЕЛАНХОЛИЯ. Новый фон Триер: почему мы не сбегаем из залов

«Зрителю всё равно, какого пола режиссер. Они просто идут на фильм»

«Зрителю всё равно, какого пола режиссер. Они просто идут на фильм»