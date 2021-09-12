Эмма Радукану выиграла US Open

150-я ракетка мира, 18-летняя британка Эмма Радукану — чемпионка Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде (во время турнира она не отдала соперницам ни одного сета).

В финале она в двух сетах переиграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес (в полуфинале выбила из турнира белоруску Арину Соболенко) — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась почти два часа.

Первый в карьере «Шлем» принес победительнице 2000 рейтинговых очков и 2,5 миллиона долларов призовых. Второй финалистке будет начислено 1200 очков и 1,25 миллиона долларов.

Виктория в Нью-Йорке позволит чемпионке подняться на 23-е место в мировой табели о рангах, а Фернандес — на 27-е.

Отметим, что в этом году в юниорском финале выступала белоруска Кристина Дмитрук. Наша соотечественница уступила хозяйке турнира Робин Монтгомери — 2:6, 4:6.

Фото из микроблога US Open