«Невежество кричит, когда ум молчит». Герасименя «размазала» министра спорта Ковалючука

Трехкратная призерка Олимпийских игр, руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя жестко прокомментировала «откровенный разговор» с главой Минспорта Сергеем Ковальчуком, который был опубликован в газете Администрации президента.

«Уже говорила как-то фразу о том, что невежество кричит, когда ум молчит», — приводит ее слова BSSF.

По мнению Герасимени, можно находить тысячу причин, почему выступления на Олимпиаде были провальными : «Можно обвинить каждого спортсмена и тренера в их спортивной несостоятельности и ошибках, которые они могли совершить в подготовке».

Однако, считает прославленная спортсменка, впору посмотреть в зеркало: «Но может пора понять то, что пока у руля находятся некомпетентные руководители, то результата не будет и спорт будет только деградировать?»

Герасименя уверена, что уже пора наконец «взять всю ответственность на себя и сложить свои полномочия», тем самым «дав возможность другим опытным специалистам, профессионалам, любящим свое дело и понимающим, что необходимо делать, проявить себя и тем самым спасти спорт в Беларуси».

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