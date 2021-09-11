«Находимся в секретном месте под охраной шести телохранителей». Тимановская о жизни в Польше

Белорусская бегунья Кристина Тимановская подала заявление о получении гражданства Польши.

Как рассказала спортсменка Welt am Sonntag (выдержки интервью приводит DW ), она «уже подала документы» на гражданство, и ее планом является «как можно скорее выступать за Польшу».

Тимановская также поведала, что живет с мужем в Варшаве в «особо охраняемом месте» в сопровождении «шести телохранителей».

Общение происходит в основном только с представителями официальных учреждений или с врачом.

Несмотря на неудобства, она не жалеет, что не пожалела о своем переезде в Польшу, и считает принятое решение правильным.

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

Читайте также: