«Находимся в секретном месте под охраной шести телохранителей». Тимановская о жизни в Польше

Белорусская бегунья Кристина Тимановская подала заявление о получении гражданства Польши.
Как рассказала спортсменка Welt am Sonntag (выдержки интервью приводит DW), она «уже подала документы» на гражданство, и ее планом является «как можно скорее выступать за Польшу».
Тимановская также поведала, что живет с мужем в Варшаве в «особо охраняемом месте» в сопровождении «шести телохранителей».
Общение происходит в основном только с представителями официальных учреждений или с врачом.
Несмотря на неудобства, она не жалеет, что не пожалела о своем переезде в Польшу, и считает принятое решение правильным.
4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) заявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.
В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.
Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.