«Находимся в секретном месте под охраной шести телохранителей». Тимановская о жизни в Польше

/ Спорт
Просмотров: 45

Белорусская бегунья Кристина Тимановская подала заявление о получении гражданства Польши.

Как рассказала спортсменка Welt am Sonntag (выдержки интервью приводит DW), она «уже подала документы» на гражданство, и ее планом является «как можно скорее выступать за Польшу».

Тимановская также поведала, что живет с мужем в Варшаве в «особо охраняемом месте» в сопровождении «шести телохранителей».

Общение происходит в основном только с представителями официальных учреждений или с врачом.

Несмотря на неудобства, она не жалеет, что не пожалела о своем переезде в Польшу, и считает принятое решение правильным.

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: инцидент с Тимановской Беларсь-Польша Персона: Кристина Тимановская

Другие материалы на эту тему:

Кристина Тимановская меняет спортивное гражданство

Кристина Тимановская меняет спортивное гражданство

Тимановская: у меня отобрали шанс на Олимпийские игры

Тимановская: у меня отобрали шанс на Олимпийские игры

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»