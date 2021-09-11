Официально: число заболевших в Беларуси COVID-19 превысило полмиллиона

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.887 пациентов с COVID-19 , скончались 12 человек (повторение суточного рекорда). Выписано 1.540 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Днем ранее было зафиксировано 1.859 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 сентября — 1.842, 8-го — 1.760, 7-го — 1.419, 6-го — 1.473, 5-го — 1.963.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 501.166 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 491.410 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1.975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 3.905 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24.495 тестов на COVID-19 (днем ранее 23.602). Всего проведено 8.013.334 теста.

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