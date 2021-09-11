Эксперт: Путину выгодно, что Лукашенко сейчас предстает в «совершенно диком и пугающем виде»

По мнению старшего научного сотрудника Института экономической политики имени Гайдара Сергея Жаворонкова, нынешний образ Александра Лукашенко очень выгоден Владимиру Путину.

Касаясь достигнутых договоренностей по 28 Союзным программам, пишет DW , эксперт уверен, что белорусский правитель вряд ли будет выполнять договоренности.

Он привел несколько примеров, на которых основывается его предположение.

«Говорится, например, что Россия получит доступ к госзакупкам Беларуси. То есть, предполагается полное равенство бизнеса двух стран. Но это все ерунда в условиях фактически ручного регулирования белорусской экономики Александром Лукашенко», — отмечает экономист.

Жаворонков напомнил, как владелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин жаловался, что не может продать в Беларуси ни одного комбайна или трактора.

Причина не в том, что это по закону запрещено, а потому, что «все белорусские государственные сельхозпредприятия получили указание покупать только белорусскую технику. Это указание, и оно выполняется».

Вызывают у него вопросы и так называемая гармонизация налогового и таможенного законодательства.

«Лукашенко уже 25 лет гармонизирует, но таможенная дыра в Беларуси никуда не исчезает, — отмечает старший научный сотрудник. — Вот с августа Россия ввела экспортные пошлины на цветные металлы. Сделала то же самое Белоруссия? Конечно, нет».

Жаворонков полагает, что Путин не откажется от Союзного государства как минимум по двум причинам. Во-первых, оно является «одной из духовных скреп режима». А, во-вторых, здесь работает «логика профсоюза диктаторов».

«Чем больше будет диктаторов в мире, тем позднее обратят внимание на Путина», поэтому президенту РФ «выгодно, что Лукашенко сейчас предстает в совершенно диком и пугающем виде».

«Бывший посол США в России Майкл Макфол пару месяцев назад сказал, что на фоне Лукашенко Путин кажется почти цивилизованным правителем, — вспоминает экономист. — Это именно тот эффект, которого Путин хочет добиться».

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