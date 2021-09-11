Беларусь ищет для «Белавиа» новые направления в РФ

Авиационные власти Беларуси совместно с «Белавиа» проводят работу по увеличению частот по существующим направлениям в России и открытию новых направлений с целью расширения маршрутной сети авиакомпании, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

21 сентября будут сняты все ограничения на полеты между Беларусью и Россией. В настоящее время департамент по авиации Минтранса ожидает получения соответствующего извещения (НОТАМ) от Росавиации.

В департаменте по авиации отметили, что «с большой благодарностью восприняли решение правительства России и глубоко убеждены, что этот шаг окажет позитивное влияние на гражданскую авиацию двух стран».

В соответствии с соглашением о воздушном сообщении между странами нет ограничений ни по направлениям, ни по частотам (исключение составляет маршрут Минск — Москва, для него предусмотрено 63 рейса в неделю для каждой стороны).

Как отмечают в Минтрансе, до пандемии только две российские авиакомпании («Аэрофлот» и «Ютэйр») выполняли полеты в Беларусь по маршруту Москва — Минск. В настоящее время в республику выполняют полеты семь российских авиакомпаний по различным направлениям.

Кроме того, Росавиация выдала российским авиакомпаниям назначения на выполнение полетов по следующим направлениям: Петрозаводск — Минск, Мурманск — Минск, Красноярск — Минск, Астрахань — Минск, Казань — Минск, Новосибирск — Минск, Нижний Новгород — Гомель, Калининград — Гомель, Москва — Гомель, Москва — Гродно, Калининград — Гродно.

«Департамент по авиации надеется, что российские авиакомпании воспользуются выданными им назначениями и начнут осуществление рейсов в аэропорты республики», — отметили в Минтрансе.

В министерстве также обратили внимание, что при осуществлении полетов в Россию пассажирам необходимо выполнять те требования, которые предъявляет российская сторона, а именно использовать приложение «Путешествую без COVID-19».

По имеющейся информации, в ближайшее время разработчики доработают это приложение, с целью включения в него сведений о вакцинации.